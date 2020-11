Agricultura Familiar: Investimento em Brasiléia tem previsão de colheita de 45.8 toneladas de grãos

SECOM/Brasiléia

A Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria de Agricultura, está fechando o plantio de milho da safra 2020 em diversas propriedades na área rural do município, investimentos estes que fazem parte do Plano Agrícola do município, que foi criado no ano de 2017 pela atual gestão, com objetivo de fomentar a produção de milho na região, e desta forma investir no desenvolvimento local.

”A Prefeita Fernanda Hassem, desde o início da sua gestão tem a preocupação com a produção agrícola dos pequenos produtores, pois, sabe que é importante para o desenvolvimento da nossa cidade.E por isso sempre buscamos parcerias com as comunidades para que desta forma mais famílias recebam os benéficos” destacou o Gerente da Secretaria de Agricultura, Raisandro Borges

A gestão, tem fortalecido as parcerias com os produtores e associações, que usam equipamentos agrícolas através de concessão de uso, os equipamentos foram cedidos pela prefeitura para 8 comunidades de pequenos produtores rurais. O plantio de grãos este ano vai beneficiar mais de 200 famílias na agricultura familiar com destoca, mecanização, adubação, plantio e colheita, e desta forma incentivando a agricultura, e evitando assim o desmatamento de novas áreas e queimadas.

O plantio já está com quase 100% concluído, só este ano serão 458 hectares de grãos, com a previsão de colheita em 45.800 (Quarenta

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...