Ainda sem propostas da China, Bruno Henrique diz: “Faria contrato vitalício com Flamengo”

– O Flamengo hoje é a minha casa. Um clube com a grandeza do Flamengo, depois de muitos anos voltar a conquistar títulos e trazer o torcedor de volta. Foi muito bonito o ano que a gente viveu. Então, por mim, eu faria contrato vitalício com o Flamengo e ficaria para sempre.

O jogador é monitorado de perto por clubes da China e conversa com o Rubro-Negro por valorização contratual. Para tirá-lo do Flamengo, será necessária uma proposta de R$ 90 milhões, e os agentes de Bruno Henrique acreditam em propostas deste patamar.