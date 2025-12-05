Alan Rick anuncia 240 vagas gratuitas para escolinha do ex-lateral do Flamengo Léo Moura em Feijó e celebra assinatura de ordens de serviço para obras no Parque Buritizal

O senador Alan Rick (Republicanos-AC) anunciou nesta quinta-feira (4) a abertura de 240 vagas gratuitas para a escolinha de futebol do ex-lateral do Flamengo Léo Moura em Feijó, durante jogo solidário “Amigos do Railson X Amigos do Alan” realizado no ginásio poliesportivo da cidade. As inscrições já estão abertas para crianças e adolescentes de 5 a 15 anos e devem ser feitas presencialmente na Secretaria Municipal de Esportes, das 7h às 11h para estudantes do turno da tarde e das 13h às 17h para estudantes do turno da manhã.

Alan Rick destacou que inicialmente seriam 140 vagas, mas a procura foi tão grande que foi necessário ampliar. “Muitas crianças ficariam na lista de espera e nós não poderíamos deixar isso acontecer. Conversamos com o Léo Moura e abrimos mais 100 vagas. Aqui em Feijó, ninguém vai ficar de fora. Também estamos garantindo obras que vão transformar o Parque Buritizal e fortalecer ainda mais o esporte no município”, disse.

Ao lado do prefeito Railson Ferreira, o senador também celebrou a assinatura de novas ordens de serviço para o início das obras no Parque. O investimento de R$ 2 milhões permitirá a revitalização das quadras de esporte, a reforma e cobertura da quadra de grama sintética, a construção de quiosques e a implantação de espaços para apresentações de capoeira. O parque já havia recebido melhorias na pista de caminhada, iluminação e construção de quiosques, com R$ 1 milhão destinado anteriormente pelo parlamentar. Outros R$ 1 milhão já estão assegurados para a continuidade das obras, além de R$ 500 mil confirmados por Alan Rick para a reforma do estádio municipal, atendendo a pedido do secretário de Esportes, Ilcirvânio Silva, o Xerito.

A agenda contou também com a presença do deputado federal Roberto Duarte, presidente do Republicanos no Acre, que acompanhou as assinaturas e destacou a parceria com o município.

O prefeito Railson Ferreira ressaltou a importância dos investimentos. “Com uma prefeitura pobre como a nossa, esse valor é fundamental para implementar políticas públicas e melhorar os serviços. No esporte e na área de tecnologia, esses recursos fazem toda a diferença. Só temos a agradecer ao senador pelo compromisso com o nosso povo”, afirmou.

O secretário de Esportes, Xerito, também agradeceu pelo apoio. “Não é fácil fazer esporte com poucos recursos, mas agora Feijó vive um momento histórico. O senador Alan Rick tem sido um parceiro verdadeiro do esporte e do nosso povo”, declarou.

