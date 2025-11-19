Noticias da Fonteira

Alan Rick confirma parceria com o Partido Novo e recebe indicação de Ana Paula Correia para composição majoritária

nov 19, 2025

O senador Alan Rick (Republicanos) confirmou, durante entrevista ao Gazeta Entrevista, que avançaram significativamente as tratativas com o Partido Novo e que a parceria política entre as duas siglas já está encaminhada. Segundo ele, a formalização ocorrerá na primeira quinzena de dezembro, durante um encontro que será realizado pelo deputado estadual Emerson Jarude.

O senador destacou que a reunião realizada com Jarude, com o presidente estadual do Novo, Wille Viana, e com a equipe do partido foi extremamente produtiva e reforçou a sintonia entre os projetos.

“Posso dizer que, informalmente, a nossa parceria está fechada. Agora é só formalizar no evento que o deputado Emerson Jarude está organizando pra primeira quinzena de dezembro”, afirmou.

Durante a entrevista, Alan Rick também revelou, em primeira mão, que o Novo apresentou um nome para compor a chapa majoritária nas eleições de 2026: a empresária cruzeirense Ana Paula Correia, ex-primeira-dama do Acre e figura pública reconhecida no Juruá.

“O Novo apresentou o nome da empresária cruzeirense Ana Paula Correia. Ela é uma profissional altamente qualificada, uma mulher de valores e princípios, muito querida em Cruzeiro do Sul e de uma família respeitada. Fiquei muito feliz com essa indicação”, disse o senador.

Alan Rick ressaltou que outros partidos com os quais vem dialogando também apresentaram sugestões e que todas serão analisadas com responsabilidade e espírito de união.

“Debatermos com os partidos com os quais temos conversado. O MDB tem o nome da Jéssica, há outros nomes importantes, e agora o Novo traz o nome da nossa querida Ana Paula Correia. Vamos conversar, debater e construir juntos.”

Ele reforçou que o momento é de escuta e construção coletiva, buscando alinhar projetos que realmente contribuam com o desenvolvimento do Acre. “Estamos conversando com todos de maneira madura. O foco é o futuro do Acre, não disputas internas. Queremos unir quem tem compromisso com o desenvolvimento do estado.”

