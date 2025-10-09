Noticias da Fonteira

Alan Rick e Socorro Neri cobram soluções urgentes para a BR-364 em reunião no DNIT

out 9, 2025

O senador Alan Rick (União-AC) e a deputada federal Socorro Neri (Progressistas-AC), coordenador e vice-coordenadora da Bancada Federal do Acre, estiveram nesta quarta-feira (8) na sede do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para tratar da situação crítica da BR-364, principal ligação rodoviária do estado com o restante do país.

Eles foram recebidos pelo diretor-executivo do DNIT, Carlos Barros, que confirmou a retomada imediata das equipes de manutenção nos trechos mais danificados e o início da reconstrução da rodovia entre Sena Madureira e Manoel Urbano até dezembro.

Alan Rick destacou que a situação da estrada é insustentável e exige ação rápida.

“Quem trafega pela BR sabe a condição dramática em que se encontra, totalmente deteriorada. Pedimos que as equipes retomem as áreas mais críticas e que o processo de reconstrução comece de imediato, já que o recurso de R$ 800 milhões está garantido para os primeiros 100 quilômetros. O diretor Carlos Barros nos assegurou que haverá mobilização para a retomada das obras”, afirmou o senador.

A deputada Socorro Neri reforçou o compromisso da Bancada com o acompanhamento constante das ações.

“É um trabalho que a gente segue permanentemente acompanhando. Já fizemos várias reuniões da bancada buscando garantir que a população, sobretudo dos municípios que dependem totalmente da BR-364, não fique isolada e tenha condições de trafegar com dignidade”, disse a parlamentar.

Alan Rick concluiu lembrando que o objetivo é garantir segurança e desenvolvimento para o povo acreano.

“Ao mesmo tempo em que se faz a manutenção, é preciso iniciar a reconstrução para garantir segurança aos acreanos. Isso aqui é trabalho pelo Acre!”, ressaltou.

