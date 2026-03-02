Alan Rick garante equipamentos para produtores e ônibus leito para estudantes de Rodrigues Alves

Em reunião realizada nesta sexta-feira, 28, na sede do Sindicato Rural de Rodrigues Alves, o senador Alan Rick (Republicanos) anunciou novos investimentos para fortalecer a produção rural e garantir mais dignidade aos estudantes do município que se deslocam diariamente até Cruzeiro do Sul para cursar o ensino superior. Os recursos já estão empenhados.

São R$ 1,5 milhão destinados à aquisição de equipamentos que vão ampliar a capacidade produtiva das comunidades rurais. O investimento contempla oito microtratores tobata, 20 roçadeiras costais, 12 kits de moedor de cana, 80 kits de casa de farinha, 40 kits de horta, oito despolpadeiras e 10 peladeiras. Além disso, três tratores novos serão entregues às associações Cooperfam, Nova Cintra e Apuí, assegurando apoio direto aos produtores.

Com os equipamentos, as comunidades ganham mais mecanização, redução do esforço manual e aumento da produtividade, fortalecendo cadeias importantes como a farinha, a banana e outras culturas da agricultura familiar. A presidente da Cooperfam, Maria Cordélia, que representa 102 famílias da agricultura familiar, destacou o impacto da conquista.

“Esses equipamentos e o trator vão fortalecer muito o nosso trabalho e melhorar a renda dos produtores. É uma grande ajuda para as famílias que vivem da produção rural”, disse.

Outro anúncio celebrado foi a destinação de R$ 1,3 milhão para a compra de um ônibus leito zero quilômetro, com 40 lugares, que fará o transporte dos estudantes de Rodrigues Alves até Cruzeiro do Sul. O novo veículo vai oferecer mais conforto, segurança e regularidade no deslocamento diário dos acadêmicos, contribuindo diretamente para a permanência no ensino superior.

A presidente do DCE do IFAC/Campus Cruzeiro do Sul, Élida Santiago, afirmou que o investimento representa o fim de uma longa espera.

“Agora teremos um ônibus que vai garantir condições adequadas de ida e volta. Nenhum estudante vai desistir do curso por falta de transporte”, comemorou.

