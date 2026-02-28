Alan Rick garante policlínica para os Bombeiros e trator para fortalecer a produção rural em Cruzeiro do Sul

Nesta sexta-feira, 27, o senador Alan Rick cumpriu agenda em Cruzeiro do Sul com foco em entregas concretas para a região do Vale do Juruá: a garantia de recursos para a construção da Policlínica dos Bombeiros e a destinação de um trator para atender produtores rurais ligados ao sindicato local.

No 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, o parlamentar acompanhou a apresentação do projeto da futura Policlínica dos Bombeiros, viabilizada por emenda de R$ 1,4 milhão que ele garantiu. A estrutura terá cerca de 600 metros quadrados e contará com atendimentos médicos, odontológicos e de fisioterapia, beneficiando militares da ativa, veteranos e seus familiares. A licitação já está aberta e a obra deve iniciar nos próximos meses.

O subcomandante da unidade, Rosenildo Pires, destacou a importância do investimento. “Essa policlínica representa um avanço histórico para os bombeiros do Vale do Juruá. Teremos um espaço adequado para cuidar da saúde dos nossos militares, da ativa e veteranos, garantindo mais dignidade e melhores condições de atendimento”, afirmou.

Na sede da Associação dos Veteranos do Corpo de Bombeiros, o senador foi recebido por militares da reserva, que agradeceram a destinação da emenda que tornou possível a construção da unidade de saúde.

Alan Rick ressaltou o compromisso do mandato com a valorização das forças de segurança. “Estamos investindo na saúde de homens e mulheres que dedicam suas vidas a proteger a nossa gente. Valorizar quem salva vidas é uma prioridade do nosso trabalho”, declarou.

A agenda incluiu ainda visita ao Sindicato dos Produtores Rurais de Cruzeiro do Sul, onde o senador anunciou a entrega de um trator que atenderá imediatamente quase 500 famílias ligadas ao sindicato, fortalecendo especialmente os pequenos produtores. O recurso para aquisição também é fruto do mandato de Alan Rick.

Ele também confirmou a ampliação do projeto Capacita, que já leva assistência técnica ao campo por meio de emendas destinadas pelo deputado federal Roberto Duarte. Com o novo aporte de recursos agora feitos pelo senador, o número de famílias acompanhadas individualmente passará de 300 para 600, com acesso a assistência técnica, máquinas, insumos e mudas.

As agendas em Cruzeiro do Sul reforçam o foco do mandato em ações práticas, com investimentos que impactam diretamente a vida de quem protege a população e de quem produz no campo.

