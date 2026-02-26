Alan Rick garante recurso e IFAC ganha novo Laboratório de Informática



O investimento fortalece a infraestrutura da principal unidade do IFAC no Acre, ampliando as condições de ensino, pesquisa e extensão

O Campus Rio Branco do Instituto Federal do Acre (IFAC) passou a contar com um Laboratório de Informática com equipamentos mais modernos graças a recursos garantidos pelo senador Alan Rick. A entrega dos equipamentos e a reinauguração do espaço ocorreram nesta quinta-feira (26) no Campus.

A emenda parlamentar, no valor de R$ 350.000,00, possibilitou a aquisição de 61 equipamentos, sendo 41 computadores destinados ao laboratório, 18 à biblioteca, além de dois notebooks para a Reitoria.

Segundo o reitor do Instituto, Prof. Me. Fábio Storch, os equipamentos precisavam ser renovados. “Estávamos com computadores de 2012 e precisávamos modernizar os equipamentos para a melhor formação dos nossos alunos. Fomos à Brasília e o senador garantiu o recurso. Hoje, estamos aqui expressando a felicidade e a gratidão diante dessa realização. E ainda vem muito mais por aí, com recursos garantidos pelo senador e pela bancada federal acreana”, declarou.

O estudante Miguel Alves cursa Rede de Computadores e falou da importância de ter o espaço para as aulas práticas. “Se não tivéssemos essa sala aqui não conseguiríamos ter um bom ensino, um bom aprendizado, nossa formação seria incompleta”, disse.

O senador Alan Rick destacou que investir em educação profissional é investir diretamente no desenvolvimento do estado e aproveitou o momento para anunciar o envio de mais recursos.

“A educação é uma prioridade no meu trabalho. E essa realização mostra isso na prática. Já temos várias entregas para o IFAC aqui em Rio Branco e nos campus do interior. E como disse o reitor, tem mais vindo aí. Tenho a alegria de compartilhar que, em breve, eles também ganharão um ônibus e um auditório completo, mobiliado, equipado, climatizado para 600 lugares onde poderão realizar formaturas, recepção de calouros e outros eventos. São mais de R$ 9 milhões que já estão garantidos pelo meu mandato para a realização desses sonhos. O deputado Roberto Duarte também já se comprometeu a ajudar”, ressaltou.

Alan Rick também fez questão de mencionar a articulação realizada para que o IFAC recebesse a maior emenda de bancada de sua história. “Final do ano passado, o nosso competente Fábio estava em Brasília com a equipe e alguns alunos levando as demandas. Eles viram o quanto esses recursos são disputados, são muitos pedidos, de muitas instituições, demandas de todo o estado. Mesmo assim, conseguimos articular mais de R$ 20 milhões que foram assinados por mim e alguns dos demais colegas da bancada”, comemorou.

O diretor-geral do Campus Rio Branco, Cleilton Sampaio de Farias, também enfatizou o impacto da nova estrutura para a comunidade acadêmica.

“Estamos muito gratos. Já tínhamos os melhores professores, os melhores alunos e agora temos os melhores equipamentos. Com certeza, daqui sairão ótimos profissionais, ótimos desenvolvedores que ajudarão no desenvolvimento do nosso estado”, pontuou.

