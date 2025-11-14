Alan Rick recebe título de “Supermercadista Honorário 2025” e defende derrubada do Veto 35

O senador Alan Rick (Republicanos-AC) foi homenageado pela Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS) com o título de “Supermercadista Honorário 2025”, durante jantar especial realizado em São Paulo, em celebração ao Dia Nacional dos Supermercados.

O reconhecimento foi concedido em virtude da atuação do parlamentar na promoção de políticas de segurança alimentar, sustentabilidade e combate ao desperdício de alimentos.

Em discurso emocionado, Alan Rick afirmou receber a homenagem com profunda gratidão e senso de responsabilidade, destacando o simbolismo do setor supermercadista na vida das famílias brasileiras. “Olhar para este setor é enxergar o dia a dia dos brasileiros. Fui relator do substitutivo que criou a Política Nacional de Combate à Perda e ao Desperdício de Alimentos (PNCPDA). Porém, para que a lei atinja seus objetivos, precisamos derrubar o Veto 35. A derrubada do veto recoloca no texto o essencial incentivo fiscal até 5% sobre o lucro operacional para que as empresas transformem perdas em solidariedade. Alimento é direito, é dignidade.”

Durante o evento, o presidente da ABRAS, João Galassi, exaltou o papel do setor e fez menção direta ao trabalho do senador. “Hoje é noite de celebrar. Celebrar é reconhecer, é agradecer, é enaltecer. Celebrar os líderes, os empresários e os profissionais que fazem este setor, que representa 9,12% do PIB, acontecer com trabalho, presença e dedicação. Celebrar as conquistas que tivemos até aqui. E que conquistas! Entre elas, uma histórica: a Cesta Básica Nacional livre de impostos, a Política Nacional de Combate à Perda e ao Desperdício de Alimentos, defendida pelo senador Alan Rick, pela qual seguimos mobilizados para ampliar o benefício fiscal que incentiva doações”, afirmou Galassi.

Alan Rick ressaltou que o incentivo previsto na PNCPDA não é privilégio, mas instrumento de justiça social. “Transformar perdas em solidariedade é um gesto de cidadania. O incentivo fiscal não é renúncia de receita é investimento em dignidade humana. O alimento é mais do que um produto: é vida e esperança”, reforçou.

O senador acreano também destacou o papel do setor supermercadista na valorização do trabalho, da agricultura familiar e do pequeno produtor, lembrando que “o supermercado é o elo final de uma longa cadeia que começa na roça e termina com o sorriso de quem leva o alimento para casa”.

