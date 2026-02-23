Além do relógio: o código secreto da alta performance no controle interno





Por Cristiany Sales*

O tempo não passa pela administração pública — ele julga. Enquanto muitos o tratam como mero detalhe operacional, os sistemas de controle interno mais maduros já compreenderam que cada segundo carrega risco, oportunidade ou responsabilidade. O verdadeiro diferencial institucional não está apenas em o que se faz, mas quando se faz. É nesse instante silencioso, entre o prazo e a decisão, que se define se a gestão será lembrada pela eficiência ou questionada pela omissão. O leitor atento percebe: o tempo não espera explicações, apenas resultados.

No controle interno, o tempo assume papel de tecnologia invisível. Organiza prioridades, antecipa falhas e transforma informação em decisão qualificada. Um parecer tempestivo evita danos; uma análise tardia apenas os registra. Não se trata de pressa, mas de precisão estratégica. O controle que atua no momento correto deixa de ser reativo e passa a ser preventivo, fortalecendo a governança, reduzindo custos ocultos e protegendo o interesse público antes que o problema se consolide. Aqui, o tempo não é inimigo — é aliado de quem sabe governar.

Sob a ótica das legislações federal e estadual, o tempo é cláusula implícita de toda legalidade. Prazos não são sugestões; são comandos normativos. Certidões vencem, contratos expiram, direitos prescrevem e responsabilidades se materializam. A negligência temporal, ainda que disfarçada de rotina, pode gerar nulidades, sanções e fragilidade institucional. Assim, o tempo converte-se em elemento jurídico sensível: quem o ignora compromete a segurança administrativa; quem o domina constrói solidez e previsibilidade.

O futuro não absolve a lentidão burocrática ou a pressa desprovida de método. O chamado que se impõe é à maestria do tempo: a decisão consciente de empregar cada fração de hora para fortalecer os mecanismos da gestão, sempre sob a condução rigorosa da lei. Transformar o controle interno em um sistema de alta eficiência não é uma abstração — é uma escolha estratégica, possível e urgente, embora a janela de oportunidade seja estreita. Quem governa o tempo governa riscos, resultados e reputações. O convite, portanto, é claro e inadiável: elevar o tempo à condição de política interna, incorporá-lo à cultura organizacional e adotá-lo como critério central de decisão. Afinal, não é o relógio que conspira contra a gestão pública; é a gestão que precisa aprender a atuar no compasso exato da legalidade, da responsabilidade e do interesse público.

*Cristiany Sales é controladora interna da Agência de Negócios do Acre (Anac S.A.); com MBA em Controles Internos e Auditoria, é pós-graduada em Auditoria Empresarial; Planejamento e Gestão; Pedagogia Empresarial com Ênfase em Gestão de Pessoas; Justiça Restaurativa e Mediação de Conflitos; e graduada em Direito e Pedagogia

The post Além do relógio: o código secreto da alta performance no controle interno appeared first on Noticias do Acre.





Source link

Curtir isso: Curtir Carregando...