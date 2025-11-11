Amazônia apresenta estratégia e plataforma para o desenvolvimento sustentável da região na COP30





Governadores e representantes dos nove estados da Amazônia Legal realizaram na tarde desta terça-feira, 11, em Belém (PA), o lançamento da Estratégia Amazônia 2050 e da Plataforma CAL2050. Na programação da COP30, as iniciativas consolidam a visão conjunta dos estados para orientar o desenvolvimento sustentável da região nos próximos 25 anos, reafirmando o compromisso da Amazônia brasileira com um futuro de prosperidade, justiça social e equilíbrio ambiental.

Representando o governador Gladson Camelí, a secretária de Estado de Povos Indígenas, Francisca Arara, destacou a importância da sinergia que há no Consórcio da Amazônia Legal, para que as políticas públicas sejam trabalhadas com integração e transparência.

“Esse momento consolida o espírito de união dos estados da Amazônia Legal em torno de uma política de governança de desenvolvimento sustentável e estratégias para redução de desmatamento e contenção aos impactos das mudanças climáticas”, completou.

A Estratégia Amazônia 2050 é resultado de um processo colaborativo que envolveu secretários estaduais, especialistas e técnicos, com apoio do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam).

A diretora de Políticas Públicas do Ipam, Gabriela Savian, apresentou o documento, que define diretrizes e metas de longo prazo para impulsionar a transformação ecológica e econômica da região. “Está alinhado à Estratégia Brasil 2050 e aos compromissos nacionais com a neutralidade climática e foi construído com muita responsabilidade pela Câmara Setorial de Planejamento, presidida pelo secretário de Planejamento do Acre, Ricardo Brandão”, enfatizou.

O evento contou também com a apresentação da Plataforma CAL2050, ferramenta integrada que centraliza dados geoespaciais, painéis dinâmicos e informações sobre os nove estados da Amazônia brasileira. A plataforma é conectada às bases oficiais federais e estaduais, permitindo acompanhar indicadores e monitorar a contribuição da região para as Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs).

Para o governador do Pará, estado brasileiro anfitrião da COP30, Helder Barbalho, as entregas refletem o protagonismo dos estados amazônicos. “Estamos muito felizes com esse momento, pois estamos trabalhando para a construção de soluções concretas e integradas para o enfrentamento das mudanças climáticas e o fortalecimento da governança territorial na Amazônia”, ponderou.

