Antigo Hospital de Brasiléia se torna local para consumo de drogas e abrigo para bandidos

Colaboração de Almir Andrade

O prédio do antigo hospital Raimundo Chaar, localizado na cidade de Brasiléia, distante da capital Rio Branco cerca de 242 km, hoje é um local abandonado que está servindo para usuários de drogas e esconderijo para meliantes.

Desde que foi desativado em 2018, o antigo prédio ainda tem uma definição do que será feito, se vai ser demolido ou reaproveitado para alguma outra atividade por parte do governo do Acre.

Com o abandono nestes anos passados, o local está sendo alvo para dependentes químicos e abrigo para bandidos que estão praticando furtos na região. Moradores estão reclamando que o local está sem iluminação e sem segurança.

Uma moradora que já foi alo de ladrões, que aproveitaram do local para invadir o seu quintal e praticar furtos em sua propriedade. Denunciam que o prédio vem sendo depredado e saqueado e pedem que alguma providencia seja feita no local.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...