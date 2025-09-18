Ao entregar mais de R$ 2 milhões em insumos para produtores, governador destaca crescimento da produção agrícola no Acre





O governador do Acre, Gladson Camelí, cumpriu agenda oficial em Acrelândia nesta quarta-feira, 17, onde entregou mais de 20 mil sacos de calcário e 4 mil sacos de adubo a produtores rurais dos municípios de Acrelândia e Plácido de Castro. A ação integra o projeto Pecuária + Eficiente e representa um exemplo concreto de como políticas públicas podem impulsionar a produtividade e promover práticas sustentáveis no campo.

A iniciativa ocorre poucos dias após a divulgação da Pesquisa Produção Agrícola Municipal (PAM), do IBGE, que apontou um crescimento expressivo de 13,5% no valor da produção agrícola acreana em 2024, totalizando R$ 838,5 milhões. O Acre se destaca nacionalmente, especialmente em um cenário de retração do setor em outras regiões do país. A área colhida também apresentou aumento de 2,5%, chegando a 97.461 hectares.

Segundo especialistas, esse desempenho positivo está diretamente ligado às ações do governo estadual, que vem ampliando investimentos em insumos, capacitação técnica e parcerias estratégicas com o setor produtivo.

“É uma alegria participar de uma agenda tão positiva, quando o nosso governo, por meio da Secretaria de Agricultura, entrega insumos para o projeto Pecuária Mais Eficiente”, declarou Camelí, durante o evento, acompanhado por produtores e autoridades locais.

O governador destacou que o investimento de mais de R$ 2 milhões possui dois impactos fundamentais: a recuperação de pastagens, que eleva a produtividade do rebanho, e a diminuição do desmatamento, ao reduzir a pressão sobre novas áreas de floresta. “Essas ações contribuem diretamente para o crescimento sustentável da produção agropecuária no estado”, afirmou.

Camelí também ressaltou a importância da articulação entre os setores público e privado, mencionando a parceria com os laticínios acreanos Vidalac, Buriti e Coopel, viabilizada com apoio do Programa REM. “Estamos promovendo a redução das desigualdades sociais no nosso estado”, disse.

Além da entrega de insumos, o governador citou investimentos em outras cadeias produtivas, como a cafeicultura, o cacau, a mandioca e a pupunha, além de ações de capacitação e programas de inseminação artificial, que vêm fortalecendo o desempenho da agricultura acreana.

Ao encerrar seu discurso, Cameli agradeceu aos parceiros envolvidos e reafirmou o compromisso do governo com o desenvolvimento rural. “Vamos em frente, melhorando cada vez mais a qualidade da pecuária acreana, aumentando a produtividade do nosso agronegócio e gerando novos caminhos de prosperidade para aqueles que escolheram o Acre para viver”, concluiu.

Protagonismo do produtor rural

Durante entrega de insumos em Acrelândia e Plácido de Castro, o secretário de Agricultura do Estado, Luiz Tchê, destacou o crescimento da produção agrícola no Acre, em contraste com o cenário nacional. Segundo ele, dados recentes do IBGE apontam que o estado teve avanço significativo no setor.

“O Acre está exportando mais, produzindo mais, e isso é resultado de um governo que não persegue o produtor rural, mas que o deixa trabalhar”, afirmou Tchê, em referência à gestão do governador Gladson Camelí. Ele agradeceu ao chefe do Executivo e à equipe da Secretaria pela confiança e apoio às ações da pasta.

O secretário anunciou a entrega de 45 rodotrens carregados com calcário e adubo, destinados aos produtores locais. De acordo com ele, os beneficiários são selecionados por critérios técnicos, o que garante maior eficiência ao programa pecuário. “Quem ganha com isso é o laticínio, que vai produzir mais. Nosso objetivo é parar de comprar leite de Rondônia e instalar aqui uma fábrica de leite em pó”, disse.

Tchê também ressaltou que o incentivo à produção tem gerado impactos positivos na safra estadual, que cresce mês a mês. Ele citou o exemplo da soja, cuja área plantada passou de zero em 2019 para 22 mil hectares em 2025. “Enquanto a média nacional é de 56 sacas por hectare, nós estamos colhendo 62”, comemorou.

Entre os programas destacados pelo secretário estão a análise de solo em tempo real, o incentivo ao cultivo de café, que, segundo ele, já ganhou reconhecimento internacional, e o fortalecimento da produção de mel. “O calcário vai ser o nosso ouro, pode ter certeza absoluta”, declarou.

Para Tchê, o segredo do sucesso das políticas públicas está no diálogo com os produtores. “É preciso trazê-los para a mesa, conversar, entender suas necessidades. Só assim o Acre será um grande celeiro deste país”, concluiu.

‘Foi uma mão na roda pra nós’

Produtores da região destacaram a importância do apoio recebido para fortalecer a produção rural. Entre os beneficiados, está a agricultora Sebastiana de Lima, da comunidade Triunfo, localizada no Ramal do Cazuza, em Plácido de Castro.

Sebastiana contou que, em sua propriedade, há criação de gado, galinhas e porcos, além de produção diversificada. “A gente cria tudo, produz tudo lá na nossa terra”, afirmou. Ela destacou que o apoio do governo chegou em boa hora. “Foi muito bom mesmo, a gente tava precisando. Isso aí foi uma mão na roda pra nós”, disse, emocionada.

Para a produtora, o olhar do governo para a zona rural é essencial para o desenvolvimento dos municípios. “Acredito que fortalecer quem produz e gera renda é a saída, sim”, declarou. Ao receber o calcário e outros insumos, Sebastiana não escondeu a alegria. “Estamos muito felizes. Estou muito agradecida ao governador e ao nosso secretário, o Tchê”, concluiu.

Outro produtor que também recebeu os insumos foi Darcir Pereira, proprietário de uma área de 75 hectares. Ele trabalha com gado leiteiro, além de criar ovelhas, porcos, galinhas e peixes. Segundo Darcir, os incentivos do atual governo têm feito diferença na vida dos pequenos produtores. “A diferença é grande. O incentivo agora é totalmente diferente, principalmente para a gente que é pequeno lá do interior”, afirmou.

Ele ressaltou que o apoio recebido estimula os produtores a investirem mais em suas propriedades. “Faz diferença, com certeza. A gente é grato ao governador e à Secretaria de Agricultura”, disse. Para Darcir, receber o calcário de forma gratuita representa um alívio. “É uma grande ajuda. Não é fácil adquirir esse material, e agora a gente recebe com gratidão, sabendo a importância”, finalizou.

Governador reforça apoio à zona rural

O governador Gladson Camelí celebrou os avanços do setor rural no estado e reafirmou o compromisso de sua gestão com os produtores.

“Isso é resultado de uma política que incentiva quem quer trabalhar e cria condições para que o produtor rural possa produzir com dignidade”.

Ele destacou que sua gestão tem como pilar o fortalecimento da economia por meio da geração de emprego e renda no campo.

Camelí ressaltou que o apoio ao agronegócio e à agricultura não significa abrir mão da preservação ambiental. “Não precisa desmatar para fortalecer a pecuária e o agronegócio. Basta obedecer às leis e deixar trabalhar quem quer trabalhar”, disse. Ele também mencionou que o governo tem atuado para reduzir queimadas e promover o desenvolvimento sustentável.

A união, segundo ele, entre Estado e municípios é essencial para ampliar o alcance das ações. “Só neste mês, estive em Acrelândia quatro vezes, sempre em parceria com a prefeitura. Precisamos estar unidos para otimizar nossas equipes e melhorar a vida das pessoas”, concluiu.

De mãos dadas com a zona rural

A produtora Jane Gomes, representante dos trabalhadores rurais da região, destacou a importância do apoio do governo estadual para quem vive da produção leiteira. Segundo ela, o incentivo com calcário e adubo chega em um momento crucial para garantir a continuidade do trabalho no campo.

“A labuta na zona rural é diferenciada, principalmente para quem lida com leite. Só trabalha com gado leiteiro quem gosta, quem tem vocação”, afirmou Jane. Ela relatou que, enquanto muitos jovens estão voltando da festa às 4h da manhã, seu filho e outros jovens da comunidade já estão de pé para iniciar a lida diária.

Jane agradeceu ao governador Gladson Camelí, ao secretário de Agricultura, Luiz Tchê, e à cooperativa, responsável pela distribuição do leite na região. Segundo ela, foi por meio da cooperativa que os insumos chegaram até os produtores.

“O calcário vai possibilitar que a gente faça a correção do solo, melhore nossas capineiras e garanta alimento para o rebanho. Água e sal não bastam, e os piquetes irrigados são muito caros. Esse apoio é fundamental para que possamos continuar produzindo riquezas e melhorando a qualidade de vida no campo”, declarou.

A representante encerrou sua fala reforçando o sentimento coletivo dos produtores da região: “Estamos muito agradecidos. Esse incentivo é muito importante e nos dá força para seguir em frente.”

O prefeito de Acrelândia, Olavo Resende, ressaltou a relevância dos investimentos realizados pelo governo estadual no município. Segundo ele, as ações contribuem diretamente para o desenvolvimento local e ajudam a enfrentar os desafios econômicos que afetam o país.

“É sempre muito bom quando vemos investimentos chegando ao município. Acredito muito nas iniciativas que estão sendo feitas aqui no estado”, afirmou o prefeito. Ele destacou que, assim como em outras regiões, Acrelândia também será beneficiada pelas políticas públicas voltadas ao fortalecimento da produção rural.

