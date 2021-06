Aos 37 anos, prefeito de Assis Brasil é vacinado com a primeira dose de vacina contra Covid

O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia Marinho recebeu nesta quinta-feira (24/06) a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na sede da Secretaria Municipal de Saúde, encaixando-se na faixa etária de 35 a 40 anos.

“A vacina tem chegado com frequência e por isso deixo meu agradecimento ao Ministério da Saúde e ao Governo do Estado. Para mim, é uma alegria enorme tomar essa vacina espero que alcance logo toda a população porque é sinônimo de que a gente vai poder viver a vida normal, voltar a abraçar e confraternizar sem medo,” disse Jerry.

De acordo com o calendário da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), nesta quinta pessoas com 35 anos ou mais podem ser vacinadas nos 03 pontos distribuídos pela cidade, que são: Posto de Saúde Antonio Alves, Terezinha Batista e Secretaria de Saúde.

“Se ainda tivermos vacinas suficientes, queremos abrir no Sábado para a faixa etária de 30 anos,” disse a Coordenadora de Imunização, Ivanessa Cunha.

