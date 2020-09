Apagão em 11 municípios e duas vilas no AC foi causado por desligamento de linhões em RO

Um apagão pegou os acreanos de surpresa no início da tarde desta segunda-feira (31). Em nota, a Energisa Acre informou que a interrupção do fornecimento de energia ocorreu entre as 13h33min às 14h18min, sendo provocada pelo desligamento das linhas de transmissão que vem de Rondônia para o Estado do Acre, e pertencentes ao Sistema Interligado Nacional (SIN).

No Acre foram atingidos os municípios de Rio Branco, Bujari, Sena Madureira, Senador Guiomard, Plácido de Castro, Acrelândia, Epitaciolândia, Brasiléia, Xapuri, Capixaba e Porto Acre, e as localidades de Vila Campinas e Vila do V.

