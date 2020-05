Apenas três dos 22 municípios acreanos não registram casos de coronavírus

No Acre, 19 dos 22 municípios registram pacientes com coronavírus. A informação foi disponibilizada pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) no último boletim epidemiológico divulgado na sábado (16).

Apenas Manoel Urbano, Jordão e Porto Walter não têm casos registrados de pacientes com coronavírus. O município de Plácido de Castro é o que tem, proporcionalmente, o maior número de infectados (92 casos) seguido por Acrelândia (67) e Rio Branco (1.323).

Atualmente, são 59 óbitos registrados no estado. 73,0% deles tinham alguma comorbidade, porém verifica-se que 27,0% das pessoas que evoluíram para o óbito não tinham doenças que pudessem agravar o quadro clínico.

A maioria das mortes ocorreram em Rio Branco, do total, 53 foram de pessoas residentes na Capital, 3 de Plácido de Castro, 1 de Acrelândia, 1 de Tarauacá e 1 de Cruzeiro. . O Acre apresenta uma letalidade de 3,2%, sendo que a maior letalidade do Estado verifica-se no município de Rio Branco (4,0%).

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...