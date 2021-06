Após 10 dias internado por causa da Covid-19, padre deixa hospital e é recebido por fiéis

Após 10 dias internado por causa da Covid-19, padre deixa hospital no interior do AC e é recebido por fieis — Foto: Arquivo pessoal

Após passar 10 dias internado por causa da Covid-19, o padre Francisco de Souza Nepomuceno, de 45 anos, recebeu alta médica na última quinta-feira (10) do Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. Na saída do hospital, o religioso foi recebido por familiares e fiéis que comemoraram sua recuperação.