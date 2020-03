Após 4 dias: Homem que matou acreano na Bolívia é condenado a 30 anos de cadeia

O caso do acreano Getúlio Ribeiro de Mesquita, de 41 anos, foi brutalmente assassinado na tarde do dia 29 de fevereiro, com um golpe de facão no pescoço, chegou ao fim em menos de uma semana depois, após as autoridades daquele País localizar e prender o autor do crime.

A promotoria informou que o réu confesso, Oscar Lopez Braga, recebeu uma sentença condenatória em juízo de procedimento abreviado, uma pena de 30 anos de cadeia para o assassino. A pena deverá ser cumprida no presídio de Villa Busch, localizado no interior de Pando, estado boliviano.

“Durante o desenvolvimento da audiência, o Ministério Público fundamentou com provas contundentes sobre a participação e culpabilidade do réu no assassinato, comprovando através de protocolo de autópsia, indícios materiais, amostras fotográficas e entrevistas com testemunhas”, destacou o promotor Juan Carlos Cuellar.

Segundo os autos, Oscar estava na companhia da vítima com quem iniciou uma discussão sobre o rateio da castanha que haviam colhido. Motivo pela qual se apossou de um facão (terçado) e desferiu um único golpe no pescoço de Getúlio, quase decepando sua cabeça do corpo.

Mesmo após fugir do local do crime, Oscar foi preso horas depois na casa de uma irmã pela polícia e foi apresentado à Justiça, onde foi julgado e deverá cumprir pena em regime fechado.