Após derrota, prefeito exonera 32 cargos de confiança, incluindo secretários e diretores

O prefeito derrotado nas urnas, Tião Flores (Progressistas) decidiu fazer uma série de mudanças em sua equipe de administração pública da prefeitura municipal de Epitaciolândia. As mudanças foram publicadas na edição do Diário Oficial do Estado (DOE).

Ao todo, foram exonerados 32 cargos comissionados da atual gestão. Dentre eles, Ivan Ferreira, que ocupava o cargo de secretário de Meio Ambiente, Marinês Soares, que ocupava o cargo de chefe de arrecadação e cobranças.

Leidivalda Gomes deixou a assessoria especial do gabinete do prefeito. Além dela, outros diretores e chefes de departamentos foram exonerados.

