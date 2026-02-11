Noticias da Fonteira

Após enxurrada produtor tem prejuízos com morte de 15 mil aves em Brasiléia

fev 11, 2026




Por Fernando Oliveira Fotos: Secom/ Prefeitura de Brasiléia A última chuva torrencial registrada no dia 27 de janeiro, ainda continua trazendo prejuízos aos moradores de Brasiléia, além de provocar cenário de destruição em diversos bairros do município e também na zona rural. Entre os pontos mais afetados está o ramal do KM 13, onde a força da enxurrada destruiu pontes e bueiros, interrompendo totalmente o acesso e causando grandes prejuízos à produção avícola local. De acordo com o produtor…



