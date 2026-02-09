Noticias da Fonteira

Fronteira

Após enxurrada produtora tem prejuízos com morte de 15 mil aves em Brasiléia

fev 9, 2026




Por Fernando Oliveira Fotos: Secom/ Prefeitura de Brasiléia A última chuva torrencial registrada no dia 27 de janeiro, ainda continua trazendo prejuízos aos moradores de Brasiléia, além de provocar cenário de destruição em diversos bairros do município e também na zona rural. Entre os pontos mais afetados está o ramal do KM 13, onde a força da enxurrada destruiu pontes e bueiros, interrompendo totalmente o acesso e causando grandes prejuízos à produção avícola local. De acordo com o produtor…



Source link

Matérias Relacionadas

Fronteira

Em Brasília: Prefeito Carlinhos do Pelado se reúne com secretário nacional de defesa civil e anuncia construção de moradias e recuperação da encosta do Rio Acre em Brasiléia

fev 5, 2026
Fronteira

Carlinhos do Pelado e Tadeu Hassem entregam implementos agrícolas às comunidades rurais de Brasiléia

fev 3, 2026
Fronteira

Prefeitura de Brasiléia reinaugura estrutura do CREAS com recursos próprios e amplia atendimento a população

fev 2, 2026

VEJA TAMBÉM

Policial

Polícia Civil apreende adolescente suspeito de homicídio no bairro em Cruzeiro do Sul – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

09/02/2026 Frankly
Fronteira

Após enxurrada produtora tem prejuízos com morte de 15 mil aves em Brasiléia

09/02/2026 Frankly
Acre

Governo do Acre lança programa para formar 40 empresas importadoras e fortalecer comércio exterior

09/02/2026 Frankly
Acre

Governo apresenta ZPE a comitiva russa e avança no diálogo para instalação de indústria de fertilizantes no Acre

08/02/2026 Frankly