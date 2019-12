Após exoneração, Gladson tira Paulo Wadt da comissão de estudos do Rio Acre e bacias hidrográficas

No Diário Oficial desta quinta-feira (26), o governo do Estado realizou alterações na comissão Multidisciplinar de Estudos para Despoluição do Rio Acre, dos Igarapés São Francisco e Maternidade e Bacias Hidrográficas.

A principal alteração foi a saída do ex-secretário de Agricultura, Paulo Wadt, que deu lugar a Edivan Maciel de Azevedo, novo gestor da Sepa.

O documento diz ainda que órgãos e entidades que compõem a comissão deverão incluir em suas ações governamentais anuais itens inerentes à sua participação, bem como deverão suportar as despesas referentes à atuação específica na mesma.

Da redação Folha do Acre