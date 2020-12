Após longa viagem de ônibus, Bocalom chega em MG para rever esposa: “Minha Rainha”

Após uma longa viagem, com direito a ônibus quebrando no caminho, o prefeito eleito de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas, chegou em Araguari-MG para visitar a esposa, as filhas e a neta. A ida de Tião Bocalom tem um gostinho especial, ele foi contar à esposa a quem chama de “minha rainha”, que ele foi eleito. Elisabeth, está internada na Unidade de Terapia Intensiva residencial há pelo menos 5 anos,residencial, cercada de quatro enfermeiras e um fisioterapeuta que cuidam dela 24 horas por dia.

Dona Beth Bocalom, que fez a última aparição pública ao lado do marido durante o primeiro turno das eleições estaduais em 2014, é portadora da síndrome ELA (Esclerose Lateral Amiotrófica), doença degenerativa diagnosticada em maio de 2015.

Em 23 de novembro de 2015, dona Beth teve uma parada cardíaca de nove minutos, dentro do Hospital, em Uberlândia, a 40 quilômetros de Araguari. A parada comprometeu quase 100% do cérebro. Ela perdeu a consciência e todos os movimentos. Passou 30 dias de UTI hospitalar e agora está na UTI domiciliar.

Assim que eleito, Bocalom afirmou que a visita a ela seria um de seus primeiros compromissos. Ele foi para Brasília e de lá pegou um ônibus até Araguari, onde mora a filha Luciana.

Antes de chegar ao local, a 55 km de Brasília, em Luziânia, no estado de Goiás, o ônibus quebro, mas ele não se abateu e chegou na madrugada ao destino final: os braços da sua família. “Cheguei de madrugada em Araguari-MG para ver a minha Rainha, filha e netas. Estou muito feliz porque Deus nos deu essa oportunidade de ser Prefeito de Rio Branco. Um grande sonho meu, do povo de Rio Branco e da minha Rainha”, disse Bocalom em vídeo gravado ao lado de Elizabeth.

O prefeito eleito aparece ainda ao lado da filha Luciana e as três netas, e brinca: “Todas lindas pois tem um avô bonito e uma vovó linda, linda, minha rainha”.

Bocalom, que fica o tempo inteiro fazendo carinho na esposa, diz que ser eleito é a realização do sonho dela.

“Eu tô muito feliz porque Deus nos deu essa oportunidade agora de ser prefeito de Rio Branco, que era meu sonho, o sonho do povo de Rio Branco, mas especialmente o sonho dessa mulher aqui, que sempre gostou de ajudar as pessoas. Mãezinha, seu sonho está realizado”, diz.

