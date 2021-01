Após polêmica, Bocalom anula nomeações de “petistas” na Prefeitura de Rio Branco

O prefeito Tião Bocalom (Progressistas) anulou as nomeações de servidores ligados às gestões anteriores de Socorro Neri (PSB) e Marcus Alexandre (PT). O decreto saiu na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (12).

Para não ter desgaste, Bocalom não divulgou os nomes exonerados, apenas colocou o termo “tornar sem efeito”. Mas, ao checar o número do decreto, constatamos que os servidores exonerados são: Francisca Marisanta Afonso Gama, Saimon Perceu Malaquias Leite e Maria Aurivan Araújo Prado Alencar.

