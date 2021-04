Após quase uma semana, Tribunal anuncia vitória de Regis Alencar no Governo de Pando

Wanglézio Braga/ Foto: Reprodução

Com quase uma semana após a eleição de 2° turno, o Tribunal Eleitoral da Bolívia (TED) anunciou oficialmente, hoje (16), o resultado final do pleito dando vitória ao candidato Regis Richeter Alencar, o popular ‘papito’. Nessas eleições, ele concorreu pelo Movimiento Tercer Sistema (MTS) partido contrário ao governo do atual presidente da Bolívia, Luis Arce. Ele vai assumir o lugar de Paola Terrazas.

O TED anunciou a vitória de Ana Paula Becerra (MTS) como vice-governadora. Ela é advogada e faz parte a algum tempo do poder legislativo de Cobjia.

Alencar é atualmente prefeito de Povenir, cidade onde ocorreu o massacre que culminou na prisão do ex-governador, Leopoldo Fernandez. Ele foi eleito como prefeito por 10 anos consecutivos. Hoje com 40 anos, ele é o primeiro governador cadeirante do Departamento de Pando. Um acidente de carro o deixou sem os movimentos das pernas.

A demora da aclamação do resultado das Eleições Regionais e Municipais de 2021 ocorreu por causa da dificuldade de logística. Segundo o Tribunal Eleitoral, algumas urnas precisaram viajar até sete horas de barco pelo rio Manurupi e mais alguns dias entre a floresta por estradas intrafegáveis. Foram usadas 406 urnas em todo o departamento, 73 mil eleitores estavam habilitados.

Em números gerais, foram validados pouco mais de 52 mil votos. Votos brancos somaram 338, nulos somaram-se 2.043. Regis ganhou o governo com 54,69% contra 45,31% do segundo colocado.

A entrega das credenciais às autoridades eleitas, no total de 119, está prevista para 30 de abril.