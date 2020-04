Após ‘rasgar a camisa’, jovem é assassinado a tiros quando chegava em casa após culto

Era por volta das 9h40 desta quinta-feira, dia 16, quando o jovem identificado como Railan Furtado Pereira, de 18 anos, chegava em sua casa localizada na invasão localizada dentro do Bairro Liberdade após sair do culto da igreja que vinha frequentando a cerca de dois meses.

Foi informado que Railan teria “rasgado a camisa” – saído de um grupo criminoso, para levar uma vida tranquila junto de sua companheira. Quando chegou na sua casa foi surpreendido por cerca de quatro indivíduos que estariam armados com arma de fogo e arma branca (faca).

Em pouco tempo, sua companheira e vizinhos escutaram cerca de quatro disparos. Sendo que três acertou o jovem pelo corpo e o último, na cabeça ao ponto do projétil transpassar o crânio. A vítima ainda foi ferido na mão direita, por um tipo de lâmina.

Após atirarem contra o jovem, o suspeito saíram gritando o nome de um grupo criminoso rival. Foi quando moradores chamaram o resgate do SAMU, consequentemente, guarnições da PM e agentes da Polícia Civil, com o delegado Luís Tonini.

Sem poder fazer nada, os socorristas apenas atestaram o óbito no local, para em seguida os policiais militares isolar o local até a chegada da perícia técnica e recolher o corpo ao IML na Capital.

Foi levantado que Railan tinha uma extensa ficha criminal com passagens pelas delegacias. O mesmo esteve envolvido com tráfico de drogas, troca de tiros com a Polícia Militar, furtos e arrombamentos, além de porte de armas de fogo, sendo uma vez preso portando um simulacro (arma de brinquedo) e drogas

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...