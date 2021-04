Após ser impedida de cruzar a fronteira, Presidente da Câmara de Brasiléia retorna ao Brasil

De acordo com o que circulou nas redes sociais no final da tarde desta Segunda-feira,05 , de Abril de 2021, A presidente da Câmara municipal de Brasileia e outras pessoas ficaram retidos no lado boliviano não podendo retornar para as Cidades de Brasileia e Epitaciolândia.

Após uma longa conversa e os ânimos acalmarem, a Presidente do Poder Legislativo de Brasileia Arlete amaral e os demais foram liberados, infelizmente episódios como este se tornaram comum na fronteira entre Brasileia, Epitaciolândia e Cobija

