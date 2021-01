Após ter mais de 300 imigrantes, cidade de Assis Brasil abriga apenas um cubano e novo prefeito abre auditoria para analisar gastos

Por Iryá Rodrigue

O novo gestor afirmou que vai fazer uma auditoria para saber quanto foi gasto pela gestão passada com a questão imigratória e qual montante de dívidas que a cidade acumulou.

Segundo ele, a informação é que o município recebeu cerca de R$ 600 mil para atender os imigrantes, mas, como não houve processo de transição das gestões, ele ainda não tem a confirmação desses números e de quanto ainda tem em caixa.

Em outubro, o então prefeito de Assis Brasil, Antônio Barbosa, informou que a cidade já tinha gastado mais de R$ 1 milhão para fornecer alimentação, alojamento entre outros serviços e afirmou que situação era crítica.

Um abrigo está sendo construído em um prédio público, de propriedade do governo federal, e que foi cedido ao município para atender esses imigrantes. De acordo com o novo prefeito, a obra começou ainda na gestão anterior e ele não sabe qual valor do contrato.

Ainda segundo Jerry, o imigrante que está na escola atualmente vai ser transferido para esse outro abrigo até o final de fevereiro para que seja possível o retorno das aulas presenciais, previsto para março.

“Isso é um grande problema, de fato, aqui do nosso município, que é a porta de entrada, não só do Peru, mas dos países que utilizam essa rota. Tivemos dificuldade, primeiro, quanto à transição, que praticamente não teve esse processo, então estamos tomando conhecimento dos problemas, e inclusive vamos fazer uma revisão em todos esses gastos, uma auditoria, porque foi um volume de recurso considerável, e é dinheiro federal”, afirmou o prefeito.

Além da construção do abrigo, Jerry disse que existem pagamentos altos para a compra de alimentação e outros itens e que todos esses procedimentos vão passar por análise. “Tudo foi feito com dispensa de licitação por conta da situação emergencial, mas a gente precisa revisar.”

A secretária de Assistência Social do município, Johanna Meury Oliveira, disse que uma família com três pessoas chegou a passar pelo abrigo no início desta semana, mas apenas ficou uma noite e logo seguiu viagem. E que a rotatividade é grande.