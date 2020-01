Após visita familiar, presos são autuados com droga e tabaco no presídio

Presos do bloco 08 do presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, foram surpreendidos com uma revista geral, neste sábado (11). O pente fino ocorreu após a visita familiar, e os policiais apreenderam mais de 300 gramas de entorpecente e tabaco. Um total de 11 internos foram transferidos para a sanção disciplinar e responderão pelos crimes.

De acordo com a equipe plantonista, os presos passaram pela revista antes de voltar as celas, o que evidencia a cumplicidade da família em levar os ilícitos. Inclusive, alguns embrulhos ainda estavam dentro de preservativos usados por familiares nas partes íntimas.

“Não resta dúvida que a grande quantidade de droga foi levada por alguns familiares, pois fiscalizamos na saída do espaço de visita, o que é lamentável. Diante da suspeita, fizemos a fiscalização e comprovamos”, disse um policial penal.

A droga do tipo maconha juntamente com o fumo apreendido foi apresentada na delegacia, assim também como os presos responsabilizados.

A direção da UPEM informou que o aparelho de raio-X corporal está sem funcionamento. O funcionário que faria os reparos sofreu um grave acidente na BR-364, há poucos dias, mas o equipamento deverá ser consertado na próxima semana.

“Com o body-scan em funcionamento evitamos entrada de ilícitos, que normalmente entram nas partes íntimas das visitantes. Lamentamos a atitude da própria família levar entorpecente aos presos. Parabenizo o trabalho eficaz dos policiais penais que revistaram dezenas de internos e conseguiram fazer essa grande apreensão”, disse Valquer Oliveira, diretor.

O uso de cigarros também está proibido na unidade. A direção do presídio informou que a fiscalização será intensificada neste domingo (12) quando outros blocos receberão visitas familiares.