Aprovados para cadastro de reserva da Polícia Civil acampam na Aleac e exigem convocação

Os manifestantes dizem que só devem sair da frente da Aleac após um posicionamento do governo. O G1 aguarda uma resposta do Executivo.

“A gente espera um posicionamento definitivo para a nossa situação, somos pais e mães de família que estamos lutando para entrar na instituição Polícia Civil. Tem aprovados aqui dos anos de 2017 e 2015 – candidatos que estão lutando pela convocação, sendo que na campanha ele firmou compromisso com os que estavam no cadastro de reserva e queremos esse compromisso seja cumprido”, disse Ilter Holanda, um dos representantes do grupo.