Arlete Amaral é eleita presidente da Câmara de Brasileia para o biênio 2021-2022

Por Eldson Júnior

Retomando os trabalhos legislativos, na segunda sessão extraordinária realizada na sexta-feira, 8, os novos vereadores eleitos em 2020 estiveram na Câmara Municipal de Brasileia para a iniciar os trabalhos e votarem a nova mesa diretora para o biênio 2021-2022.

A chapa vencedora composta pelas novas vereadoras; Arlete Ferreira Amaral (SDD), Marinete Mesquita de Castro (PT), Neiva Aparecida Badotti (PSB) e o reeleito, Marquinho Tibúrcio (MDB) foi eleita para administrar o parlamento mirim pelos próximos 2 anos.

A chapa contou com o apoio do vereador Leomar Barbosa (PSD) e do reeleito emedebista, Reinaldo Gadelha, tendo 6 dos 11 votos dos vereadores.

Superando a chapa “100% renovação”, composta pelos vereadores da base da prefeita reeleita, Fernanda Hassem, composta pelos vereadores: Lessandro Jorge André Lopes (PT), Leonir José Furtado (PP), Jurandir Queiroz de Oliveira (PROS) e Elenilson da Silva Santos (PT).

Veja composição da mesa diretora:

• Presidente: Arlete Ferreira Amaral (SDD);

• Vice-presidente: Marquinho Tibúrcio (MDB);

• 1º secretário: Marinete Mesquita (PT);

• 2º secretário: Neiva Aparecida Badotti (PSB).

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...