Articulação de Alan Rick garante início da Infovia e Acre recebe investimento de R$ 40 milhões em conectividade

A entrega da Infovia no Acre, marcada para esta terça-feira, 3 de março, consolida um investimento superior a R$ 40 milhões em infraestrutura de fibra óptica no estado e tem origem na articulação conduzida no final de 2022 pelo então deputado federal e senador eleito Alan Rick, atual coordenador da bancada federal do Acre.

À época, o projeto ainda estava em fase embrionária e dependia de aporte inicial para viabilizar sua estruturação. A articulação do parlamentar junto à bancada federal garantiu R$ 5.398.681,00 para dar início à implantação da rede, permitindo posteriormente a inclusão da proposta no novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e a captação de recursos complementares que elevaram o investimento total para R$ 40 milhões.

Alan Rick destinou R$ 1 milhão, o equivalente a 19% do total inicial da bancada. Os demais aportes foram distribuídos da seguinte forma:

• Wanda Milani – R$ 500 mil (9%) • Jéssica Sales – R$ 898.681 (17%) • Jesus Sérgio – R$ 500 mil (9%) • Léo de Brito – R$ 1 milhão (19%) • Mailza Gomes – R$ 1 milhão (19%) • Sérgio Petecão – R$ 500 mil (9%)

Para o senador, dar transparência à origem dos recursos é fundamental.

“Quando o projeto ainda estava no início, nós garantimos o aporte necessário para que ele tivesse viabilidade. Transparência é obrigação. Faço questão de deixar claro como começou e quem participou desse esforço”, afirmou.

A Infovia consiste na implantação de aproximadamente 1,2 mil quilômetros de cabos de fibra óptica ao longo das BR-364 e BR-317, conectando municípios como Assis Brasil e Cruzeiro do Sul à rede nacional de alta capacidade. A estrutura beneficiará cerca de 30 instituições de ensino, pesquisa e saúde, incluindo universidades, institutos federais, hospitais estaduais e centros tecnológicos.

Segundo o senador Alan Rick, a entrega da Infovia representa um avanço estruturante para o desenvolvimento do estado, com impacto direto na saúde, na educação e na modernização dos serviços públicos.

“A Infovia fortalece a telemedicina, amplia o acesso à educação a distância e melhora a conectividade dos órgãos públicos. Também impulsiona a pesquisa e a produção científica no nosso estado, ao integrar universidades e centros de inovação à rede nacional de alta capacidade. É uma infraestrutura estratégica que prepara o Acre para o futuro e cria condições reais para que a iniciativa privada amplie os serviços digitais no interior”, afirmou.

O parlamentar também ressaltou que o trabalho do mandato não se limitou à articulação inicial do projeto e tem avançado para alcançar comunidades que ainda enfrentam desafios básicos de acesso à internet e à energia elétrica.

“Além dessa articulação estruturante, temos indicado pontos ao Wi-Fi Brasil para levar internet gratuita a comunidades rurais e ribeirinhas, escolas públicas, unidades de saúde e instituições como o Lar de Idosos Novo Hamburgo, em Tarauacá. E, onde a ausência de energia impede a instalação da conectividade, atuamos para inclusão no Luz para Todos, com sistemas de energia solar. Nosso trabalho não se resume à destinação de recursos. É articulação permanente e compromisso com soluções que realmente transformem a vida das pessoas. O Acre pode mais”, concluiu.

