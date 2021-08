As curiosidades de Plácido, cidade que faz fronteira com a Bolívia

De uma forma bem descontraída e bem humorada, o videomaker do ac24horas, Kennedy Santos, entrevistou nesta semana os moradores de Plácido de Castro acerca do que eles pensam da própria cidade, que faz fronteira com a Bolívia.

No vídeo, Kennedy mostra o dia a dia dos comerciantes da Vila Bolíviana Evo Morales, e com permissão para entrar na Armada Boliviana registrou a história do professor acreano, Antônio Marques, mais conhecido como “Escorpião” que dá aula de capoeira aos soldados da Bolívia.

Em um momento de pandemia onde a grave crise financeira e sanitária se encontram presentes, os brasileiros da fronteira comemoram as portas que se abrem, gerando emprego como atendentes nas lojas da Bolívia.