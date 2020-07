Assaltantes armados abordam jovem e levam celular em plena luz do dia em Cobija

Era por vota das 13 horas deste sábado, dia 11, quando uma jovem caminhava pela avenida Avenida Fernández Molina, centro da cidade Cobija, capital do estado do Pando, no lado boliviano.

Segundo foi levantado, os bandidos abordaram a jovem que é filha do diretor do hospital Roberto Galindo Teran, Dr. Ervin Escalante. O bandido que estava na garupa da moto desceu com uma arma em punho e tomou o celular e anunciou o assalto.

Após o assalto, a dupla que estava em uma moto modelo Kingo, de cor vermelha, fugiram tomando rumo ignorado. As autoridades obtiveram vídeos do momento do assalto e estão tentando localizar a dupla.

A jovem passa bem e prestou queixa no comando de Policia Nacional Boliviana.

