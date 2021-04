Assis Brasil decreta toque de restrição para conter avanço da Covid-19

O município de Assis Brasil, no interior do Acre, distante 350 quilômetros de Rio Branco por estrada, decretou nesta sexta-feira (16) toque de restrição para conter o avanço da Covid-19.

A cidade lidera o ranque de incidência de coronavírus, com o maior número de casos proporcional ao tamanho da população.

A medida determina a proibição de circulação de pessoas entre as 22h e as 5h da manhã nos dias da semana e das 21h às 5h aos sábados e domingos.

Apenas poderão circular fora do tempo permitido trabalhadores que estejam se deslocando ao local de serviço, servidores da saúde e segurança, profissionais que atuam nos serviços de entrega, agentes públicos civis e militares, advogados (para fins de trabalho) e demais casos que requerem emergência.

Fica permitido a abertura do comércio, inclusive aos finais de semana e feriados, com restrição de 30% da capacidade, entre as 7h e 18h. Após esse horário, pode funcionar apena o delivery. Igrejas também poderão abrir suas portais aos sábados e domingos.

Estabelecimentos que descumprirem as regras poderão ter o alvará de funcionamento cassado pela prefeitura. O comércio essencial, como farmácias, clínicas médicas e veterinárias, postos de combustíveis e distribuidoras de água e gás não entram na restrição de horário.

O decreto tem duração indeterminada, enquanto houver estado de emergência, e vale independentemente da classificação do nível de risco definida pelo governo do estado por meio do Pacto Acre sem Covid. Atualmente, todos os municípios se encontram na bandeira vermelha.