Ator acreano natural de Brasiléia é assassinado a facadas no Rio de Janeiro

O ator acreano Jheison Duarte foi assassinado no Rio de Janeiro a facadas. De acordo com informações o crime aconteceu na noite de segunda-feira, 18. As circunstâncias do crime ainda não estão esclarecidas, mas pode ter motivação passional.

Um jovem que teria um relacionamento com a vítima que foi preso ainda em flagrante pela polícia Fluminense. Jheison Duarte era natural de Brasiléia. Mas foi em busca de mais oportunidades na carreira mudou-se para o Rio de Janeiro.

O corpo do acreano deve ser transladado para o estado do Acre.

