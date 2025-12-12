Audiência Pública – Situação do Hospital Regional do Alto Acre

Na manhã desta quinta-feira, a Câmara Municipal de Brasileia promoveu, no Centro Cultural Sebastião Joaquim Dantas, a Audiência Pública destinada a discutir a atual situação do Hospital Regional do Alto Acre, com ênfase em sua infraestrutura física, operacional e nas deficiências constatadas nos atendimentos prestados à população.

A audiência reuniu vereadores, autoridades municipais e estaduais, representantes da Secretaria de Saúde, equipes técnicas, profissionais do hospital, conselhos, lideranças comunitárias e cidadãos que compareceram para acompanhar o debate. Durante a sessão, foram apresentados relatos, diagnósticos e dados que evidenciam desafios enfrentados pela unidade hospitalar, incluindo problemas estruturais, falta de equipamentos, demanda reprimida e limitações na oferta de serviços essenciais.

Os participantes também tiveram oportunidade de propor medidas, sugerir encaminhamentos e destacar a necessidade de ações integradas entre os poderes públicos para garantir melhorias imediatas e de longo prazo. As manifestações reforçaram a importância de investimentos contínuos, modernização da infraestrutura, valorização dos profissionais e fortalecimento da rede de saúde regional.

A Câmara Municipal destacou que a realização da audiência faz parte de seu dever constitucional de fiscalizar, ouvir a sociedade e promover o diálogo transparente com os órgãos responsáveis pela prestação dos serviços públicos. O Legislativo municipal reafirma, assim, seu compromisso com a defesa dos direitos da população e com a busca de soluções concretas que assegurem um atendimento digno, eficiente e humanizado aos moradores de Brasiléia e de todo o Alto Acre.

