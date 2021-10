Audiência pública sobre as queimadas no Acre; a discussão foi proposta pelo deputado federal Leo de Brito

➡️Horário: 8h (no Acre) 10h (em Brasília)

➡️Link para acompanhar👇

camara.leg.br

➡️Participantes confirmados:

1) HUMBERTO DE AGUIAR JUNIOR (CONFIRMADO)

Procurador da República, Ministério Público Federal – MPF

2) RITA DE CÁSSIA NOGUEIRA LIMA (CONFIRMADA)

Procuradora de Justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo, Patrimônio Histórico e Cultural do Ministério Público do Estado do Acre – MPAC

3) GERALDO ISRAEL MILANI DE NOGUEIRA (CONFIRMADO)

Secretário da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e das Políticas Indígenas – SEMAPI

4) ALEJANDRO ANTONIO FONSECA DUARTE (CONFIRMADO)

Coordenador do Grupo de Estudos e Serviços Ambientais da Universidade Federal do Acre – UFAC

5) LUIZ EDUARDO ARAGAO (CONFIRMADO)

Chefe da Divisão de Observação da Terra e Geoinformática do INPE e

e FABIANO MORELLI (CONFIRMADO) – Chefe da Divisão de Projetos Estrategicos do

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE

6) FLAVIA SALTINI (CONFIRMADA)

Chefe do Serviço do Prevfogo / IBAMA

7) TENENTE- CORONEL VALDIANE FERREIRA ( CONFIRMADO)

Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Acre – CEPDEC

8) TENENTE FRANCISCO FREITAS FILHO (CONFIRMADO)

Coordenação Operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Acre – CBMAC

9) FLUVIO MASCARENHAS (CONFIRMADO)

Analista ambiental Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio/Acre

10) SONAIRA SOUZA DA SILVA (CONFIRMADA)

Pesquisadora e Professora da Universidade Federal do Acre – UFAC

11) REPRESENTANTE Instituto de Meio Ambiente no Acre -IMAC (CONFIRMADO)

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...