Autônomo é assassinado a facadas ao tentar separar briga de casal

Moisés Gomes de Arruda de 46=anos foi assassinado com pelo menos duas facadas. O crime ocorreu na manha desta sexta-feira, 23, no Bairro Vitória, em Rio Branco. De acordo com informações da Polícia, uma mulher era agredida pelo marido, na Avenida Boa Ventura.

Moisés tentou evitar a briga, mas acabou ferido pelo agressor. Atingido com pelos menos duas facadas, Moisés ainda correu por cerca de 40 metros, mas caiu no fundo do quintal de uma casa. O local foi isolado. Após a perícia de local, o corpo foi levado para o IML

