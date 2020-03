Autor de assassinato de mototaxista boliviano em 2019 é preso em Xapuri

Um trabalho conjunto entre agentes da Polícia Civil de Xapuri, Epitaciolândia e Polícia Militar da 2ª Companhia, conseguiram localizar e deter o autor do crime que chocou a sociedade da regional do Alto Acre, além do lado boliviano no mês de julho de 2019.

Na época, Sebastião Monteiro Nogueira (35), teria contratado o mototaxista boliviano Pablo Costa Progênio, de 35 anos, para que o levasse até uma propriedade localizada em um ramal do km 16 da BR 317.

No final da corrida após uma discussão entre os dois, acabou que o mototaxista foi morto com dois tiros de rifle efetuado por Sebastião, que escondeu o corpo e a moto sendo encontrado quatro dias depois, já em estado de decomposição no meio do mato. O caso foi tratado como latrocínio pelo delegado Rômulo Diniz na época.

O mesmo se apresentou dias depois na delegacia e foi liberado até ser chamado pela Justiça. Passado quase dois anos, o mesmo foi abordado pelos agentes da Lei circulando de bicicleta pela cidade de Xapuri e detido, pois, havia um mandado de prisão em aberto em seu desfavor emito pela Justiça.

O mesmo era considerado foragido e foi conduzido para a delegacia, onde foi entregue ao delegado plantonista para a realização dos procedimentos cabíveis sobre o caso.

