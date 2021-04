Autor fugiu: Homicida é morto a golpes de faca dentro da Reserva Chico Mendes

Um crime bárbaro foi registrado na zona rural do município de Epitaciolândia na tarde deste sábado, dia 17, mas o corpo só foi resgatado por volta da meia-noite, quando a equipe da Polícia Civil comandada pelo delegado titular, Luís Tonini, chegaram no local de difícil acesso.

Segundo foi apurado, o crime ocorreu por volta das 16 horas, Gelsimar Silva Calvacante, vulgo “Negão”, que já teria cumprido pena pelo crime de homicídio, se desentendeu com seu algoz, que de posse de uma arma branca (faca), o matou com cerca de sete golpes em uma comunidade do Porongaba.

O acesso até o local do crime, teve que ser pelo município de Brasiléia, a equipe teve que trafegar cerca de 52km por ramais de difícil aceso. O autor do assassinato já foi identificado e se encontra foragido.

Moradores do local contam que os dois eram pessoas ditas perigosas, até acontecer o desentendimento entre as partes. Somente pela madrugada, a equipe chegou na cidade e nas primeiras horas deste domingo (18), com o corpo que foi encaminhado para o IML na Capital.

O caso está em aberto.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...