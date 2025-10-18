Noticias da Fonteira

Fronteira

Avanço na Saúde de Brasiléia: Fisioterapia garante atendimento especializado e gratuito às crianças

out 18, 2025




Por Fernando Oliveira Fotos: Matheus Gomes-Secom/ Prefeitura de Brasileia A Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria Municipal de Saúde, vem ampliando e fortalecendo os serviços oferecidos à população. Um dos destaques é o trabalho desenvolvido pela equipe multiprofissional E-Multi, que tem atuado com dedicação na área de fisioterapia. O serviço tem sido fundamental, especialmente para as crianças que necessitam de estimulação sensorial e motora, oferecendo um acompanhamento contínuo e…



Source link

Matérias Relacionadas

Fronteira

Em parceria com a prefeitura, programa Juntos Pelo Acre leva atendimento e cidadania para população da zona rural de Brasiléia

out 17, 2025
Fronteira

Brasiléia instala o Comitê das Crianças

out 16, 2025
Fronteira

Saúde em Ação na Comunidade” realiza mais de 1.800 procedimentos e reforça presença do SUS nas comunidades rurais de Brasileia

out 15, 2025

VEJA TAMBÉM

Acre

Secretaria do Meio Ambiente participa de congresso nacional sobre agroecologia e justiça climática, na Bahia

18/10/2025 Frankly
Fronteira

Avanço na Saúde de Brasiléia: Fisioterapia garante atendimento especializado e gratuito às crianças

18/10/2025 Frankly
Acre

Deracre solicita à Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República recursos para obras do Estado

18/10/2025 Frankly
Acre

Deracre prepara Travessa Pantanal, no Ramal Bom Jesus, para asfaltamento

17/10/2025 Frankly