Avenida Marinho Monte e pontos estratégicos de Brasiléia ganham iluminação natalina

As praças Hugo Poli, dos Seringueiros, do Mirante, e do bairro Leonardo Barbosa são alguns dos pontos escolhidos pela prefeitura de Brasiléia para instalar a iluminação e os adornos natalinos neste ano.

As rotatórias na chegada da cidade (pela ponte) e saída no sentido Assis Brasil também ganharam uma iluminação com muito brilho, que chama a atenção de quem passa por ali no período noturno, especialmente.

Prédios públicos municipais também foram iluminados e enfeitados, como a sede da própria prefeitura, na região central. E em parceria com o governo do Acre, também foi iluminada a avenida Manoel Marinho Monte, na parte alta da cidade.

“Não poderíamos deixar passar em branco esse momento. Trouxemos esse ano muita luz, alegria e esperança. Em um ano tão difícil, enchemos a cidade de beleza através da decoração natalina”, diz nota da prefeitura no Facebook.

As fotos são de Raylanderson Frota.