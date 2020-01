AVISO DA CÂMARA DE BRASILEIA

O Presidente da Câmara Municipal de Brasileia, vereador ROGÉRIO PONTES DE SOUSA – MDB, vem através desta Emissora de Rádio Aldeia FM 90.3, COMUNICAR a todos os vereadores do município de Brasiléia e a população em geral, que na data de 31 de janeiro de 2020, (Sexta-feira) encerra-se o RECESSO LEGISLATIVO, referente ao 2º período do 3ª ano da 14ª legislatura, e reinicia-se em 1º de fevereiro de 2020 as atividades deste Poder, de acordo com a EMENDA MODIFICATIVA Nº 01 de 20 de março de 2019, à Lei Orgânica do Munícipio de Brasileia.

Ressaltamos que a Sessão prevista para data acima, fica adiada para 03 de fevereiro de 2020 (segunda-feira) a partir das 8:00 horas, na Sala das Sessões desta Casa, com base no dispositivo regimental. Art. 108, que diz: “As Sessões Ordinárias, realizar-se-ão em dias úteis, pré-determinados e hora pré-fixadas…”.

Outrossim, informamos que as Sessões Ordinárias seguintes, serão realizadas, todas as terças-feiras, ou seja, em dia, horário e local de costume, conforme está estabelecido por este Poder.

Brasileia – Acre, 21 de janeiro de 2020