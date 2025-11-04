Noticias da Fonteira

Bancada Federal do Acre debate prioridades do Orçamento de 2026 em reunião ampliada no Senado

nov 3, 2025
Encontro coordenado pelo senador Alan Rick reuniu parlamentares, prefeitos, representantes do governo do Estado e instituições estaduais e federais

A Bancada Federal do Acre realizou nesta segunda-feira (3), no Senado Federal, uma reunião ampliada para ouvir os entes e receber as solicitações das emendas parlamentares ao Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) da União de 2026.

Coordenado pelo senador Alan Rick, líder da bancada acreana, o encontro reuniu parlamentares, prefeitos, representantes do governo do Estado, instituições federais de ensino e pesquisa e órgãos de controle. O objetivo foi ouvir demandas e alinhar projetos estratégicos que deverão receber recursos das emendas coletivas do próximo orçamento. “Cada emenda representa um investimento que muda realidades e fortalece políticas públicas. O Acre tem desafios grandes, mas um potencial ainda maior quando trabalhamos juntos, com diálogo, equilíbrio e foco em resultados”, afirmou o senador Alan Rick ao abrir a reunião.

Na mesa principal estiveram a vice coordenadora da bancada, deputada federal Socorro Neri, o secretário de Planejamento do Estado, coronel Ricardo Brandão representando o governador, o secretário nacional de Desenvolvimento Regional e Territorial do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), Daniel Fortunato; Fernando Soares, da Secretaria de Orçamento, Planejamento e Administração – SPOA/MAPA e o presidente da Associação dos Municípios do Acre (AMAC), prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom.

Durante a reunião, a maioria dos prefeitos destacou a urgência de investimentos em pavimentação urbana e recuperação de estradas vicinais, apontadas como essenciais para o escoamento da produção e melhoria da mobilidade nos municípios. A proposta de concentrar recursos em programas estaduais e federais voltados à pavimentação foi uma das alternativas debatidas, de forma a atender mais cidades dentro do limite das emendas disponíveis.

A pauta da educação também teve destaque. O reitor do IFAC, Fábio Storch, e a reitora da UFAC, Guida Aquino, defenderam novos investimentos na expansão de cursos, modernização de laboratórios e melhoria da infraestrutura de ensino e pesquisa. Instituições como a Embrapa Acre, o Exército – que executa obras como a pista e aeródromo de Santa Rosa do Purus, a Marinha e as Polícias Federal e Rodoviária Federal também apresentaram demandas estratégicas voltadas à inovação, segurança e fortalecimento da presença institucional no estado.

Diálogo e consenso

A deputada federal Socorro Neri, vice coordenadora da bancada, destacou o caráter participativo do encontro. “Nosso papel hoje é ouvir atentamente as instituições, o governo do Estado e as prefeituras, com respeito e responsabilidade. Queremos definir, em conjunto, as melhores prioridades para o Acre no Orçamento da União de 2026, com o olhar ético e afetivo que o nosso estado merece.”

Ao encerrar o encontro, o senador Alan Rick reforçou a importância do trabalho coletivo e explicou as limitações orçamentárias enfrentadas pela bancada. “Infelizmente, o número de indicações foi reduzido de 15 para 8, o que nos obriga a buscar alternativas para atender mais municípios e instituições. Quero parabenizar os prefeitos pela organização e presença nesta reunião, especialmente pela mobilização em torno da pavimentação urbana e de ramais. O importante é que estejamos unidos, ouvindo e construindo juntos”, afirmou o parlamentar.

O Senador também reiterou o compromisso da bancada com projetos estruturantes já em andamento. “Nosso foco é garantir que cada recurso chegue onde realmente faz diferença. Trabalhar com amor e responsabilidade pelo Acre é o que nos move”, concluiu o senador.

Também participaram da reunião o senador Márcio Bittar, a deputada federal Antônia Lúcia, o deputado federal Roberto Duarte, o deputado federal Coronel Ulysses; representando o senador Sérgio Petecão, Flávio Silveira; e representantes dos deputados federais José Adriano e Meire Serafim. Os prefeitos Jerry Correia, Manoel Maia, Máximo Costa, Delegado Railson, Rosana Gomes e Rodrigo Damasceno.

Entre as instituições presentes também estavam: Fábio Rueda, da Representação do Governo do Acre em Brasília; Rita de Cássia, subprocuradora do Ministério Público do Acre; Bruno Pena, chefe da Embrapa Acre; Carlos Sanches, superintendente da Polícia Federal; João Alberto Lambert, comandante do 9º Distrito Naval da Marinha; Cláudio de Matos Chagas, comandante do Exército Brasileiro; Fernando Soares, da Secretaria de Orçamento, Planejamento e Administração – SPOA/ MAPA.

