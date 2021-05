Bebê com anticorpos para Covid-19 nasce em maternidade do Acre; é o segundo caso do país

O segundo caso brasileiro de bebê que nasceu com anticorpos para a Covid-19 está no Acre, mais precisamente no bairro do Telégrafo, em Cruzeiro do Sul.

Antonella Ramirez Jucá ainda nem completou um mês de vida –tem 26 dias apenas -é filha de Maicon Jucá, sargento do 61º Batalhão de Infantaria de Selva, de 31 anos, e da empreendedora Joicelene, de 35 anos, cuja gestação apresentou alguma complicação em sua etapa final. “Deu diabete gestacional”, relata o marido de Joicelene. “Tivermos de interná-la às pressas seis dias antes do parto”, completou, lembrando os momentos tensos que viveu.

Uma semana depois, Antonella veio ao mundo. Os médicos ficaram preocupados mas todos os exames na bebê apresentaram padrões normais –melhor dizendo: nem todos, já que o teste para Covid-19 chamou a atenção porque a criança portava anticorpos para o novo coronavírus.

A mãe passa bem, recebendo tratamento adequado. “Os médicos do quartel ficaram surpresos porque isso é raro”, disse o sargento Maicon, feliz pela esposa e a filha. “Somos gratos a Deus. Foi maravilhoso”, comemora ele.

Além de Antonella, o primeiro caso de bebê protegido naturalmente contra Covid-10 ocorreu em Tubarão, no Sul de Santa Catarina. Enrico, de 40 dias, nasceu com os anticorpos após a mãe dele, que é médica e trabalha em um posto de saúde, ser vacinada com as duas doses da vacina CoronaVac.

A acreana Joicilene não teve Covid-19 sintomática ou nem contraiu a doença. Também não recebeu a vacina.