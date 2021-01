Bebedeira entre “amigos” termina com um morto a golpes de faca no bairro Vitória, na capital

André Suedem da Silva Almeida, de 36 anos, foi morto a golpes de faca na noite desta sexta-feira, 22, durante uma bebedeira na Travessa Boa Sorte, no bairro Vitória, em Rio Branco. De acordo com informações da Polícia, ele estava estava ingerindo bebidas alcoólicas com alguns amigos, quando entrou em discussão e em luta corporal com um homem não identificado.

O agressor desferiu três golpes de faca que atingiram as costas de André. Mesmo ferida, a vítima ainda conseguiu correr até a área de um residência e caiu. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local nada puderam fazer por André que já se encontrava morto.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do Perito em criminalística. O autor do crime não foi encontrado.

O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavérico. O caso já está sendo investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...