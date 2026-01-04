Boletim Enchentes – 31 de dezembro de 2025





O governo do Acre, por meio da Defesa Civil Estadual, divulga nesta quarta-feira, 31 de dezembro, o último boletim desta semana sobre a situação das enchentes no estado, uma vez que os rios monitorados apresentam sinais de vazante e não há mais necessidade de manutenção das atividades emergenciais neste momento. As famílias afetadas já iniciaram o processo de retomada às suas rotinas.

De acordo com dados das Plataformas de Coleta de Dados (PCDs), não houve registro de chuvas significativas nas últimas horas que pudessem provocar elevação expressiva dos níveis dos rios. Ainda assim, nas últimas 24 horas, foram registrados 10,8 milímetros de chuva em Rio Branco, 7,6 mm em Plácido de Castro e 15,2 mm no Seringal Santa Helena, em Feijó.

Níveis dos rios

Na medição realizada às 9h, os principais rios do estado apresentaram os seguintes níveis:

Riozinho do Rola (afluente): 15,43 metros, com variação positiva de 0,04

Rio Acre, em Rio Branco: 14,75 metros, com redução de 0,13

Rio Acre, em Porto Acre: 12,76 metros, mantendo estabilidade

Rio Tarauacá, em Tarauacá: 8,05 metros, com redução de 0,21

Rio Envira, em Feijó: sem nova medição às 9h, última leitura de 11,98 metros

Rio Abunã, em Plácido de Castro: 12,48 metros, com leve redução de 0,02

Os dados reforçam o cenário de estabilização e vazante gradual em todas as regiões monitoradas.

Situação atual

Com a diminuição dos níveis dos rios e a ausência de novos impactos, as famílias que estavam em situação de vulnerabilidade já retornam para suas casas, e as ações emergenciais estão sendo encerradas de forma progressiva, mantendo-se apenas o monitoramento de rotina.

Previsão do tempo

A previsão para esta quarta-feira indica, em grande parte do estado, sol com algumas nuvens, com chuvas rápidas durante o dia e à noite. Em Rio Branco, as temperaturas devem variar entre 23°C e 32°C.

A Defesa Civil Estadual segue acompanhando as condições hidrológicas e meteorológicas, mas reforça que, no momento, não há alerta de cheia em vigor.

