Boletim Sesacre desta quarta-feira, 15, sobre o coronavírus

O Acre registra 101 casos de contaminação por Covid-19, nesta quarta-feira, 15, informa a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre). Mais dois casos foram confirmados pelo Centro de Infectologia Charles Mérieux, de Rio Branco.

Um caso é de uma mulher de 27 anos, que trabalha com serviços gerais e que teve contato com uma pessoa suspeita de estar infectada. O outro é também de uma mulher, de 22 anos, dona de casa e que também teve contato com um caso suspeito. Os dois casos foram registrados em Rio Branco.

No Acre, até o momento, foram notificados 1.089 casos, sendo que, desses, 831 já foram descartados, enquanto que 157 seguem em análise. O número de mortes pela doença é de 4 casos. Mais três pessoas receberam alta, somando 51 curados.

Rio Branco, AC, 15 de abril de 2020.

Departamento de Vigilância em Saúde da Sesacre

