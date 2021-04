Bolívia fecha sua fronteira com o Brasil e Pando permitirá passagem por 3 horas durante a semana

Para reduzir a propagação do vírus do covid-19 no País, a Bolívia determinou que suas fronteiras com o Brasil fossem fechadas durante 7 dias a partir desta sexta-feira, dia 2 de abril. Nas trancas de acesso à Cobija, capital do estado de Pando, que faz divisa com o Acre, através de Brasiléia e Epitaciolândia, amanheceram fechadas com uma exceção.

Conforme foi anunciado pela governadora de Pando, Paola Terrassa Justiniano, fez um pronunciamento por vídeo falando do Decreto publicado pelo governo federal do País, mas que irá ter uma “janela” todos os dias no período da tarde enquanto houver o bloqueio.

Um documento assinado pelo prefeito Gatty Ribeiro, explica que no período enquanto durar o fechamento, irá haver uma abertura das 14 às 17 horas (horário brasileiro), onde as pessoas naturais ou jurídicas, poderão ir e vir entre as cidades gêmeas, desde que cumpram algumas normas sanitárias.

Essas determinações estão sendo rigorosamente seguidas por parte das autoridades policiais da Bolívia. Durante o fechamento, nem a pé é permitido a entrada ou saída.

Pedem ainda que, quando foram resolver algo dentro da Bolívia, que que se atentem nos horários permitidos, para não correr o risco de ficar esperando mais de 20 horas a abertura da próxima abertura.

